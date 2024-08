La tregua olimpica c’è stata ma solo a Parigi Ai Giochi arriva solo l’eco delle guerre El Paìs

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2024) Mancano quattro giorni alla fineOlimpiadi. E la guerra, anzi le, sono rimaste fuori. Isi sono chiusi in una straniante parentesi sportiva mentre il mondo va a fuoco. Una vera e propriacircoscritta peròalla Francia. Ne scrive Marc Bassetti su El. “Non sonoIsraele e Palestina a scuotere il mondo fuori dai limiti della périphérique, la tangenziale che separa la capitale dal resto dell’universo. C’è l’escalation in Medio Oriente. I combattimenti in Ucraina. Conflitti aperti come quello in Sudan (circa 15.000 morti e più di 10 milioni di sfollati dall’aprile 2023) o nella Repubblica del Congo (sei milioni di morti, secondo alcune stime, da quando questa guerra senza fine è iniziata nel 1996). Le rivolte in Inghilterra e la rivolta in Bangladesh. La campagna elettorale negli Stati Uniti e le elezioni interrotte in Venezuela.