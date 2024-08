La giornata nera mina le ambizioni dell’Italia alle Olimpiadi Quota 40 assume contorni sfocati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Mercoledì 7 agosto verrà ricordata come lapiùper l’Italiadi Parigi 2024. La prima veramente negativa, in cui è girato quasi tutto male, ad eccezione del prezioso bronzo ottenuto dal quartetto maschile nel ciclismo su pista. A questo punto, salvo un rush finale clamoroso, il traguardo delle 40 medaglie, che consentirebbe di eguagliare il bottino di Tokyo 2020, inizia adre idel miraggio. Laera iniziata con la staffetta di marcia. Antonella Palmisano e Massimo Stano, per un motivo o per un altro, hanno vissuto una edizione dei Giochi negativa. Dopo i due ori del Sol Levante, il Bel Paese si è ritrovato a mani vuote nella marcia: questo chiaramente incide, e non poco, anche sul rendimento complessivo dell’atletica, attualmente ferma all’unico bronzo di Mattia Furlani.