Gasperini | Non dobbiamo fare la fine del Napoli Koopmeiners? L’Atalanta si sente ricattata

(Di giovedì 8 agosto 2024): «Nonladelsi». L’intervista di due pagine cheha concesso all’Eco di Bergamo in cui lancia l’allarme per la stagione in corso. Dice che il suo rinnovo non è stato ancora firmato. Che c’è un accordo per altri due anni e che lui si sarebbe aspettato un contratto più lungo. «Mi aspettavo un contratto più lungo». «Quello che non deve succedere a noi è l’esempio del. Che fa una stagione straordinaria e vince lo scudetto con venti punti di vantaggio sulle altre, e l’anno dopo non si qualifica nemmeno per l’Europa». «La situazione diè andata benissimo fino alla scorsa settimana, poi il giocatore ha deciso di andare alla Juventus, ha già un accordo, sistressato e ha deciso di non giocare e non allenarsi più con noi.