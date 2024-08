Atletica Catalin Tecuceanu | Davvero contento per com’è andata abbiamo lavorato molto bene

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024)si è qualificato per le semifinali degli 800 metri questa mattina alle Olimpiadi di Parigi 2024. Allo Stade de France di St. Denis, il mezzofondista cresciuto nel padovano e bronzo europeo agli Europei di Roma ha ottenuto il secondo tempo nella terza batteria, quello di 1’44?80, entrando in automatico nei semifinalisti. Queste le sue prime parole ai microfoni di Elisabetta Caporale (Rai): “Sonoper, eraimportante arrivare tra i primi tre e non dover correre anche il ripescaggio domani. Ce l’fatta,e adesso vediamo fra tre giorni cosa succede“.simili, e anche sintetiche, le sue successive affermazioni: “Al prossimo turno bisogna passare, noi ci proviamo e vediamo come va. Siamo lì con gli altri in semifinale e daremo tutto per arrivare in finale“.