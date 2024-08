Sharon Verzeni trovato un coltello sporco di sangue | la svolta sul killer dall’esame del Dna l’ipotesi del nascondiglio nel box

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 6 agosto 2024) Potrebbe essere l’arma del delitto ilria Terno d’Isola, nella Bergamasca, dove si indaga sulla morte di. Secondo quanto rivela Massimo Pisa su Repubblica, il ritrovamento non viene confermato al momento dagli inquirenti, ma nessuno smentisce quella che potrebbe rivelarsi unacruciale nelle indagini. Dai laboratori del Ris di Parma si attendono i risultati delle comparazioni con il profilo genetico della vittima. Ma l’elemento che più di tutti potrebbe rivelare informazioni determinanti per risalire all’assassino è l’esame del Dna sull’impugnatura della lama, che per quattro volte è stata scagliata contro la 33enne alla schiena e al torace. Da un primo esame emergerebbe che le dimensioni della lama siano compatibili con le ferite sul corpo della donna.