Liguria | Toti ' tanta stima per Rixi ma ha detto ' no' lo ha ribadito anche oggi'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - ''Più che dire 'no' alla candidatura, non soin che lingua lo deve ripetere il povero Edoardo E' un amico, ha tutta la mia, per me sarebbe uno straordinario candidato per tantissime ragioni, sarei felice di lasciare il testimone a lui. Ma ha'no', e lo ha'' nel colloquio al ministero dei Trasporti con il leader della Lega Matteo Salvini. Lo hal'ex governatore Giovanniparlando coi giornalisti fuori il Senato.