La Perla a Bologna un mese per l’intesa o partirà il tavolo a oltranza al ministero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 – Non ci sarà lo spezzatino aziendale che terrorizzava ’perline’ e organizzazioni sindacali. La buona notizia è arrivata oggi dalaldelle imprese e del made in Italy che ha dato un termine per rilanciare La, il brand bolognese di intimo di lusso, da anni in crisi. Se, infatti, la soluzione per la vendita unitaria degli asset del gruppo non si troverà entro un, il 10 e l’11 settembre è previsto un confronto aper trovare finalmente la quadra. Il Mimit stringe sulla vertenza La. E fissa una data entro la quale la procedura italiana e quella inglese dovranno trovare un accordo per consentire la cessione in blocco del marchio e del sito produttivo a un imprenditore interessato al brand e alla ripresa della produzione.