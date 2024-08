Gestione dei nidi c’è l’accordo Lieto fine per le lavoratrici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024)per ledegli asiliempolesi. Si è conclusa ieri la trattativa per il passaggio delladeid’infanzia del comune di Empoli. La vicenda era iniziata a febbraio quando il Consiglio di Stato aveva respinto il ricorso in appello della Cooperativa Orsa, riconoscendo le ragioni espresse dal Consorzio COeSO Empoli, con le cooperative socie Il Piccolo Principe e Geos, in Ati (associazione temporanea d’impresa) e con la cooperativa Eskimo, è stato portato avanti un dialogo serrato tra le parti: il Comune in quanto ente committente, l’Ati e le organizzazioni sindacali. Obiettivo di questi mesi di discussione è stato garantire il passaggio del personale impiegato nella gara d’appalto nella maniera più vantaggiosa per i lavoratori e lee, di conseguenza, per le famiglie beneficiarie del servizio.