Da Flavia Pennetta a Venus Williams | il gossip corre velocissimo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 5 agosto 2024) Galeotta fu la Costiera Amalfitana: la campionessa è stata immortalata in compagnia di un presunto nuovo amore. Chi li ha seguiti sin dal principio sa bene che l’amore trae Fabio Fognini è nato in maniera graduale. Sono stati amici, prima ancora che amanti e prima ancora di convolare a nozze e di metter su famiglia. E, com’è giusto che sia, hanno avuto flirt e storie più o meno serie, prima di finire l’uno tra le braccia dell’altra.ha avuto, in passato, una relazione con l’attore e modello Andrea Preti (Instagram) – Ilveggente.itIl tennista di Arma di Taggia stava con Svetlana Simenova, mentre la campionessa azzurra è stata prima con il collega Carlos Moya, poi con un modello dal fisico statuario che studiava recitazione.