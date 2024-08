Tiro a volo la cilena Francisca Crovetto Chadid vince l’oro nello skeet alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) La finale dellofemminile individuale deldi Parigi 2024, senza azzurre al via, riserva un emozionante epilogo allo shoot-off, che premia la, oro davanti alla britannica Amber Jo Rutter ed alla statunitense Austen Jewell Smith. Servono otto piattelli allo spareggio per decretare la vincitrice delolimpico: lala spunta per 7-6 alla seconda occasione, dopo averne mancato una prima per chiudere i conti sul 6-5. La sudamericana aveva già dilapidato un tesoretto di due piattelli di margine nell’ultima serie, mancando anche un’ulteriore opportunità perre prima dello spareggio, non sfruttando un errore della britannica Amber Jo Rutter, d’argento dopo aver chiuso, come la, con lo score di 55 nei 60 piattelli regolamentari.