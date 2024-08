Violenza sessuale su un paziente medico arrestato a Milano Era già stato condannato per abusi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024), 3 agosto 2024 – Undi base di 59 anni èieri, su ordine della gip Sara Cipolla, con le accuse diaggravata ai danni di undi 22 anni. Glidenunciati dal giovane sarebbero stati commessi durante una visita agli inizi di luglio per un certificato di idoneità sportiva non agonistica. Dopo la denuncia il ragazzo èrisentito dagli inquirenti una decina di giorni fa. Dalle indagini inoltre è emerso che il professionista con lo studio in un Comune dell'hinterland lo scorso 16 aprile eradal Tribunale milanese a 3 anni di reclusione per un episodio analogo ai danni di un altro ragazzo di 20 anni. Prima del processo aveva ricevuto solo una misura interdittiva di divieto temporaneo dell'esercizio della professione nel frattempo scaduta.