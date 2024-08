La notizia è che è caduto Bagnaia La caduta di Marquez invece non è una notizia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 3 agosto 2024) Laè che è. Ladinon è una. Peccoè andato a terra. È. Succede anche ai migliori, ai professori come il due volte campione del mondo. Un errore che comunque non avrebbe dovuto commettere nella sprint di oggi a Silverstone in MotoGp. Era quarto e in rimonta dietro Martin, Bastianini, Espargaro. Sul più bello,è scivolato come unqualsiasi. E non ci voleva anche se è rimasto primo in classifica grazie al sorpasso di Bastianini su Jorge Martin. Pochi giri dopo, ovviamente, è andato a terra anche Marcormai abituato a questi scivoloni. Bisogna capire se si riprenderà, oppure se la sua carriera continuerà così. La Sprint l’ha vinta Enea Bastianini su Jorge Martin. Terzo Espargaro.conserva un punto di vantaggio in classifica su Jorge Martin.