Gudmundsson-Fiorentina le parti si avvicinano | questa la formula prescelta! – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 agosto 2024) Albertè sempre più vicino a indossare la maglia dellanella prossima stagione. Le società stanno lavorando per trovare un accordo impostato su unagradita ai toscani. LA SITUAZIONE – Albertoggi, più di ieri, è vicino a trasferirsi alla. I gigliati lo hanno individuato come il sostituto ideale di Nico Gonzalez, oggetto del desiderio dell’Atalanta infinestra di calciomercato. L’idea di ingaggiare l’argentino serpeggia da tempo nell’ambiente bergamasco, con la società atalantina che ha lavorato sotto traccia per concretizzare il suo grande sogno estivo. Un obiettivo, quest’ultimo, che risulta strettamente interconnesso con il desiderio della Viola di scrivere pagine di storia insieme a