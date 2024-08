Condanniamo le offese ai cristiani cerimonia d' apertura Parigi 2024 | il comunicato del Vaticano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Ormai a diversi giorni di distanza dalladidei Giochi olimpici diè arrivata anche la risposta della Santa Sede. L'Ultima cena in salsa drag queen non è passata inosservata. E in molti, da Roberto Vannacci a Nicola Procaccini per poi passare da Matteo Salvini e Mariastella Gelmini, avevano espresso perplessità circa il messaggio blasfemico che Emmanuel Macron e il direttore artistico Thomas Jolly avevano voluto trasmettere ai miliardi di telespettatori a casa. Anche ilè uscito finalmente allo scoperto. Tristezza e deplorazione vengono espressi dalla Santa Sede in riferimento alladidelle Olimpiadi di, lo scorso 26 luglio.