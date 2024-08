Spectre Divide | Nuovo sparatutto tattico annunciato

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 2 agosto 2024) Quando pensate che il mercato videoludico sia saturo di, ecco arrivare, un FPScompetitivo che cerca di differenziarsi dalla massa, tramite una meccanica inedita chiamata Dualità, scopriamo insieme di cosa si tratta.: IlFPSe strategico Partiamo subito svelandovi cheè un FPS 3 vs 3, il quale porterà piccoli team in delle arene, dove bisognerà controllare uno, vale a dire un secondo corpo da cui è possibile liberarsi in qualsiasi momento, ciò permette ai giocatori di ricoprire il ruolo sia di attaccanti che difendori. Tra le modalità vi è il disinnesco della bomba, durante questa frase bisognerà proteggere i compagni di squadra, con la possibilità di ottenere redenzione quando si viene sconfitti.