Salerno Basket il calendario delle granatine in serie A2

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSaràPonteggi il main sponsorper la stagione 2024/25 inA2. Il team del patron Angela Somma ha un nuovo ed importante partner che lo accompagnerà per tutto il torneo nella seconda categoria nazionale, appena ritrovata dopo sette anni di assenza. Così il presidente: “Ringrazio l’azienda del signor Lucio Sabatino per aver sposato il nostro progetto. Abbiamo sempre più bisogno di appassionato supporto come il suo, oltre che quello dei nostri tifosi. Non vediamo l’ora di cominciare la preparazione precampionato (a fine mese, nda). Ilci metterà subito di fronte a unacorazzate del torneo, che potrebbe tranquillamente disputare la massima divisione, per il roster che ha”. C’è anche il, per l’appunto. Lo ha diramato questa mattina la LegaFemminile.