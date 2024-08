Marvel rimuove un’uscita del 2026 mentre Disney aggiorna il calendario

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 2 agosto 2024)delilun titolo del, “A Real Pain” di Searchlight si sposta a novembre in un importantemento della programmazione delle uscite cinematografiche della. La Casa di Topolino ha diffuso unmento importante rispetto al suodi uscita dei film che comprende 11 date di uscita nel 2027 per progetti senza titolo dello studio principale e di, Pixar eAnimation. per titoli più prossimi, invece, il successo di Sundance di Searchlight “A Real Pain” dello scrittore-regista-star Jesse Eisenberg uscirà ora in edizione limitata il 1° novembre, rispetto al 18 ottobre precedentemente annunciato.