Arrestato a Dubai un narcotrafficante latitante il braccio destro di Diabolik

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – E’ statoDorian Petoku, narcos albanese condannato in Appello a Roma per traffico internazionale di droga ed evaso nei mesi scorsi da una comunità di recupero. L’operazione è scattata su delega della Direzione Distrettuale Antimafia capitolina, con il coordinamento e scambio informativo tra il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, il II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell’Interno e la Polizia di. Petoku,, esponente di spicco della criminalità albanese romana inserito nella lista dei “latitanti pericolosi”, si era rifugiato adopo l’evasione, nel dicembre 2023, da una comunità di recupero dove era stato trasferito nonostante i pareri contrari della procura di Roma.