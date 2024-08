Trevisan dall’Inter Women al Cesena | Qui per migliorarmi di più

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 agosto 2024)passaalFemminile. Il difensore ha parlato così per la prima volta ai canali del suo nuovo club. CRESCITA PROFESSIONALE – Giuliava in prestito alFemminile. Le sue parole ai canali ufficiali del club romagnolo: «Ho scelto ilperché è una squadra che lavora col fine di consentire la conoscenza e lo sviluppo delle potenzialità del singolo giocatore, cercando di valorizzarlo. Il mio obiettivo è quello di dare il meglio in ogni allenamento, migliorando sempre di più, cercando di arricchirmi attraverso nuovi insegnamenti. Giocare in questa squadra sarà per me una grande opportunità di crescita personale e professionale».