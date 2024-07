Matano parla dei suoi amori prima del marito | Anche delle donne

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nell’ottobre del 2021 Albertoha fatto un mezzo coming out a La Vita in Diretta, quando ha rivelato di essere stato vittima di omofobia in passato. Il noto conduttore poi è entrato nel dettaglio in un’intervista concessa al Corriere della Sera e adesso è tornato are della sua vita provata sul settimanale Oggi. Il presentatore ha rivelato di non amare le etichette e di non aver mai avuto maschere, in passato infatti ha avuto diverse storie condi incontrato il suo attuale, Riccardo Mannino. “Io nella vita non ho mai messo maschere. Ho avuto relazioni con ragazze che sono durate fino a quando ho incontrato il mio attuale. Con una ragazza in particolare ho avuto una lunga storia. Siamo ancora molto legati. Un grande amore che nel tempo si è modificato in un sentimento speciale, unico. Dove mi vedo tra dieci anni? Ho molti progetti per il mio futuro.