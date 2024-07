La serie Young Sherlock di Guy Ritchie trova Hero Fiennes Tiffin nel cast

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Scritto da Ladi Guynel, La prossimadi Prime Video ha ufficialmente accolto Dónal Finn, noto per il suo ruolo in The Wheel of Time, nel suoin crescita. La, diretta e prodotta esecutivamente da Guy, vedenel ruolo principale e si prospetta come una rivisitazione dinamica e giovanile dell’iconico detective creato da Sir Arthur Conan Doyle.: La Nuovadi Prime Video Aggiunge un Volto Famigliare al SuoLa trama dellaè incentrata su un giovaneHolmes di 19 anni, che, dopo essere caduto in disgrazia, si ricoinvolto in un mistero di omicidio all’Università di Oxford. Questa storia d’origine promette di essere ricca di azione e di esplorare il carattere crudo e senza filtri di un Holmes ancora in fase di formazione.