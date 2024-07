Italia rovente nessuna tregua Le città da bollino rosso | caldo record e sempre più afa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Le temperature estive non dannoall’. Anche l’inizio di agosto si preannuncia, con valori termici elevatissimi. Oggi, mercoledì 31 luglio, sono ben 12 leda(rischio 3, il livello massimo) sulle 27 monitorate. Leinteressate dalsono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Anche per domani, 1 agosto, è previsto lo stesso livello di allerta. Sono due leconarancione: Pescara e Verona. Diecisono segnalate congiallo: Ancona, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Trieste e Venezia. Tresono invece indicate converde: Bari, Cagliari e Campobasso.