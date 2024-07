I membri dei Csm che rivelano segreti sono felloni anche se non sono delinquenti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tra i vari modi in cui la destra italiana degrada la cautela garantista a clausola di stile di una politica penale – e di una politica tout court – perennemente in bilico tra la retorica della forca e quella dell’impunità c’è quello razzisticamente galantomistico, che non discrimina le condotte, ma le persone e quindi ne ritiene alcune meritevoli di garanzie e altre no, fino a teorizzare un diritto doverosamente perbene e un altro necessariamente permale a seconda della natura dei destinatari. Un diritto per i “buoni” separato dal diritto per i “cattivi”. Un diritto penale del nemico, come usa dire, con vie di fuga garantite per gli amici e per gli amici degli amici.