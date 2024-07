Allarme Napoli c’è un serio rischio per Conte | giorni decisivi in casa azzurra

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il tecnico attende novità il prima possibile, ma c’è la consapevolezza che potrebbe non essere acntato. Nel corso della sua carriera Antonioha quasi sempre avuto attaccanti di grande caratura e anche agradirebbe avere una situazione del genere. Al momento ha in rosa ha giocatori di primo piano, ma allo stesso tempo il tecnico vuole assolutamente evitare situazioni particolari, casi all’interno della rosa. Per questo motivo illo ha acntato con la vicenda Di Lorenzo e molto probabilmente con quella di Kvicha Kvaratskhelia: il georgiano resterà in azzurro manon vuole giocatori non con lo spirito giusto e la società vuole rinnovare l’accordo con il giocatore prima della fine del mercato. Insomma si preannuncia un mercato caldissimo e il problema principale resta Victor Osimhen.