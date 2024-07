A che ora è oggi la finale di Quadarella? 1500 metri stile libero nuoto Olimpiadi Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Simona è una delle principali carte da medaglia nella giornata di alledi. La nuotatrice azzurra è tra le protagoniste delladei, gara che per l'oro sembra chiusa in favore della fuoriclasse statunitense Katie Ledecky. L'azzurra però in batteria ha ben impressionato e può giocarsi un altro podio olimpico. Sale quindi l'attesa per questo appuntamento, dopo che ilazzurro ha già portato quattro allori al medagliere dell'Italia in queste prime giornate. A che ora èladiLadeifemminili è in programma, mercoledì 31 luglio, alle ore 21:13.