Rugby a 7 femminile Nuova Zelanda e Australia puntano all’oro ma occhio a USA e Canada

(Di martedì 30 luglio 2024) Si disputa oggi l’ultima giornata del torneodia sette, con le sfide per le medaglie previste nella prima serata. Ma nel pomeriggio sarà la volta delle semifinali che decideranno chi si giocherà l’oro. E in campo scenderanno, USA,. Una doppia sfida tra Oceania e Nord America, con le due formazioni downunder nettamente favorite alla vigilia. Laè la squadra da battere e anche se le americane hanno dato spettacolo ieri contro la Gran Bretagna sarà dura riuscire a fermare le Black Ferns 7s. Discorso molto simile per, con lene che vogliono bissare il successo di Rio 2016, mentre per le canadesi l’obiettivo è una medaglia dopo aver eliminato le padrone di casa della Francia. Se tutto andrà come da pronostico, dunque, si prevede una sfida tutta oceanica in finale.