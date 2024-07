Pensioni il calendario dei pagamenti di agosto

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 30 luglio 2024) Ad2024 i pensionati italiani riceveranno le lorocon alcune novità importanti. L’INPS ha reso disponibile ilufficiale dei, che inizieranno dal primo giorno del mese e includeranno i rimborsi IRPEF e eventuali aumenti. Questa guida fornisce tutte le informazioni necessarie per comprendere quando e come saranno erogati i, inclusi dettagli su eventuali rimborsi e conguagli., le date L’accredito delledi2024 avverrà a partire dal 1°per i pensionati che ricevono il pagamento tramite banca. Per coloro che invece ritirano la pensione presso gli uffici postali, ilsegue l’ordine alfabetico del cognome del beneficiario. Questo sistema è stato introdotto per evitare assembramenti e garantire un servizio più efficiente.