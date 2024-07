Mille iscritti al GP Fabbi di Imola un weekend da capitale del ciclismo giovanile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio 2024 – Quasi, considerando iltra i 5 e i 18 anni e le gare di para, in rappresentanza di oltre 90 società sportive provenienti da dieci regioni italiane. Più un centinaio di volontari. Sono i numeri del successo firmato Gp, la cui edizione numero 28 è andata in scena lo scorso fine settimana in Autodromo. Organizzata dalla Ciclistica Santerno, e sostenuta appunto dalla ditta di materiale elettrico che sponsorizza il team (e l’evento) fin dalla sua fondazione nel 1995, la manifestazione imolese si è confermata anche quest’anno uno dei principali appuntamenti del Paese dedicati ale inclusivo. La prima giornata, sabato, ha visto oltre 400, con una settantina di atleti paraciclisti nell’appuntamento firmato Ciclistica Omnia.