LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | azzurre avanti ma si riduce lo svantaggio della Cina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27-15 Ancora una stoccata di Fiamingo. 26-15 Parata e risposta di Fiamingo. La finale più attesa si avviTermina il settimo assalto. Ora Fiamingo-Sun. 25-15 Si scuote la cinese. 25-14 Dilaga Rizzi, può essere lo strappo decisivo. 24-14 Partenza in flash di Rizzi. 23-14 Rizzi a segno di rimessa. 22-14 Rizzi anticipa sul tempo la cinese. Termina il sesto assalto. Attenzione perché leerano a +11, adesso +7. Laschiera la riserva Xu contro Rizzi. 21-14 Santuccio si prende un inutile rischio e viene punita. 21-13 Sun sorprende Santuccio. 21-12 Parata e risposta di Santuccio. Ammonizione per entrambe: è trascorso un minuto senza stoccate. E termina qua il quinto assalto, ne mancano ancora quattro. Rizzi ha perso 3 stoccate in questo parziale, ma il margine resta importante. Adesso Santuccio-Sun. 20-12 Yu in allungo.