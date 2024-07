Calcio | Abodi ?Lega Serie A ha rinuncia a ricorso contro Figc? Come previsto ora tracciare rotta?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2024) Parigi, 30 lug. (Adnkronos) – ?A hato alal Tribunale Nazionale federalela. Accordo sui pesi? Mancano ancora delle settimane e saranno settimane di lavoro, di confronto, per arrivare ad un’intesa e dare un senso compiuto all’appuntamento del 4 di novembre che vuol dire non soltanto stabilire pesi e percentuali ma ancheunae che prevede altre tappe e quindi un viaggio molto più ricco di suggestioni?. Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani Andreada tornato a Parigi per i Giochi 2024 , da Casa Italia dove ha incontrato il presidente del Cio Thomas Bach. L'articolo, ?A ha, oraWeb.