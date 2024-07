Terapia di coppia | quando ricorrervi

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di lunedì 29 luglio 2024) Mancanza di dialogo, forti divergenze di opinione che causano conflitti, gelosie immotivate e tradimenti. Gli elementi che possono destabilizzare unasono numerosi e, se non si interviene tempestivamente, possono causare incomprensioni sempre più forti e rotture difficilmente sanabili. Per arginare i problemi e ritrovare la perduta serenità, è possibile ricorrere alle terapie di. L’aumento del 78% delle richieste didi, registrato nel 2024, evidenzia l’importanza di intervenire tempestivamente nelle relazioni in crisi. Celebrità che hanno pubblicizzato le loro separazioni hanno contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di affrontare le difficoltà relazionali in modo proattivo.