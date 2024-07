Scampia si ferma per i funerali delle tre vittime del crollo | palloncini bianchi accompagnano le bare De Luca | Sconcerto per la tragedia annunciata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Con il volo die azzurri in piazza Giovanni Paolo II i cittadini dihanno dato l’ultimo saluto alle 3delavvenuto la scorsa settimana nella vela celeste. Tra dolore e rabbia sono in centinaia ad aver preso parte alla funzione in memoria di Roberto Abruzzo, Margherita Della Ragione e Patrizia Della Ragione. Tra i presenti anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il Presidente della Regione Campania Vincenzo Dee il Prefetto di Napoli Michele Di Bari che hanno ascoltato l’omelia dell’arcivescovo partenopeo monsignor Domenico Battaglia.