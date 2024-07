Nuova casa da scapolo per Ben Affleck | il divorzio con JLo sembra sempre più imminente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 luglio 2024 – Benavrebbe acquistato una– da milioni di dollari – a Los Angeles, segnando definitivamente la fine del suo matrimonio con Jennifer Lopez. Lo rivela TMZ, affermando che, secondo fonti del mondo immobiliare, l’attore avrebbe appena chiuso un contratto da 20,5 milioni di dollari per la villa Pacific Palisades. La residenza è estremamente lussuosa, con 5 camere da letto e sei bagni, cabine armadio, una sala multimediale. A giugno la coppia aveva cercato di vendere la propria villa, senza però trovare acquirenti. L’abitazione è stata quindi messa sul mercato per 68 milioni di dollari, dopo che Ben e Jen l’avevano acquistata solo un anno fa per 61 milioni per farne il loro nido d’amore. Ora anche la popstar sarebbe alla ricerca di unatutta sua. La cantante e l’attore si sono sposati solo due anni fa a Las Vegas.