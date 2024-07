Nessun documento conferma che il vaccino Pfizer sia un’arma biologica per lo spopolamento

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 luglio 2024) Secondo alcune condivisioni Facebook fonti autorevoli sulcontro il nuovo Coronavirus di, dimostrerebbero che questo sarebbe. Tali risultati verrebbero documentati nel post di un blog che si rifà a sua volta al noto tabloid cospirazionista The Expose, senza però linkare un articolo specifico (lo troveremo da soli alla fine di questa analisi). Non sia mai che qualche lettore abbia l’ardire di fare la minima verifica. Vedremo che le fonti in oggetto non dimostrano affatto tale narrazione No vax, per altro abbinata a immagini che rievocano lo sterminio degli ebrei nei lager nazisti (Sic!). Per chi ha fretta: Secondo la narrazioninon avrebbe prodotto vaccini ma. Le prove sarebbero in studi e report governativi sui pericoli di eventi avversi nelle donne in gravidanza e nei neonati.