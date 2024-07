Finale carabina 10m con Sollazzo oggi in tv tiro a segno Olimpiadi Parigi 2024 | orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024)tv ee tutte le informazioni per seguire ladella10 metri dialledi. Dopo le fantastiche emozioni di domenica, con l’argento di Maldini e il bronzo di Monna nella pistola, ilvuole regalare un’altra gioia alla spedizione dell’Italia Team. Danilo Dennisha svolto una gara di qualificazione a livelli altissimi, ottenendo il secondo miglior punteggio.si ricomincia da zero, ma la fiducia acquisita potrebbe risultare fondamentale nella gara odierna. Di seguito quello che c’è da sapere. SEGUI LATESTUALE IL MEDAGLIERE DIREGOLAMENTO CALENDARIO E ORARI IL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO TV E– Lainizierà alle ore 12:00 di, lunedì 29 luglio.