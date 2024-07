Ceo Ferrari attaccato da pirati informatici che gli clonano la voce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Modena, 28 luglio 2924 – Intelligenza artificiale contro intelligenza umana. Nella casa del Cavallino, però, vince la seconda. Infatti un dirigente dellaha ricevuto nei giorni scorsi una telefonata da parte del Ceo Benedetto Vigna: una chiamata in cui l’ad annunciava una importante acquisizione(dietro vi era sicuramente la volontà di carpire informazioni importanti e, di conseguenza, denaro). Il dirigente del Cavallino, però, ha capito che qualcosa non andava in quella conversazione, nonostante ladel Ceo fosse stata abilmente riprodotta e ha smascherato il truffatore. Dunque anche laha rischiato di finire nella rete di abili truffatori, professionisti del deepfake che utilizzano l’intelligenza artificiale per convincere gli interlocutori di essere qualcuno che, ovviamente, in realtà non sono.