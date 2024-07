Via dell’Amore la notizia della riapertura sui siti di tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Cinque Terre (La Spezia), 27 luglio 2024 – “Italy’s Path of Love reopens after 12 years”. LaViafa il giro del. Dalla Bbc, alla Cnn, al Guardian, sono tantissimi i principaliinternazionali che hanno dedicato ampio spazio a “uno dei più romantici sentieri d’Italia” – si legge negli articoli pubblicati – rimasto chiuso per oltre 12 anni, e ora finalmente riaperto. La dimostrazione di quanto questo paradisiaco sentiero di oltre 900 metri tra Riomaggiore e Manarola sia apprezzato inil. E di quanto questafosse attesa anche dai turisti stranieri. Ieri, venerdì 26 maggio, è avvenuta l’inaugurazione alla presenza del ministro del Turismo Daniela Santanchè.