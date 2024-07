Tennistavolo oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 27 luglio tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Cominciano lee cominciano subito i tabelloni dei tornei diche accompagneranno tutta la rassegna a cinque cerchi.sono in scena tre delle cinque competizioni previste: il singolo maschile, il singolo femminile e il doppio misto. Non debutteranno le italiane al via nel tabellone del singolo femminile, ossia Debora Vivarelli e Giorgia Piccolin. Nella sessione a partire dalle 15.00 ci saranno i turni preliminari dei tabelloni di singolo maschile e femminile e gli ottavi di finale del doppio misto, mentre dalle 20.00 cominceranno i trentaduesimi di finale dei due singoli. Le gare olimpiche disi disputeranno da sabato 27a sabato 10 agosto.