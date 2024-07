Scherma Samele si giocherà il bronzo alle Olimpiadi Oh Sanguk domina la semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Non ci sarà una finale per l’oro per laazzurra nella prima giornata delledi Parigi 2024, ma Luigiscenderà comunque in pedana per vincere una medaglia. Lo sciabolatore pugliese proverà a vincere ilnella finalina contro l’egiziano Ziad Elsissy, dopo che è stato sconfitto indal sudcoreano Ohcon il punteggio di 15-5. Un assalto assolutamente a senso unico, con l’asiatico che hato.era partito bene, portandosi sul 3-0, ma da quel momento Oh non ha più lasciato scampo al nostro portacolori. Il sudcoreano si è portato prima sull’8-4 e poi ha allungato ulteriormente sul 13-4. La testa di serie numero tre ha concluso 15-5 ed è il grande favorito per la medaglia d’oro.