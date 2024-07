F1 GP Belgio 2024 griglia di partenza | risultati qualifiche

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) La pista di Spa-Francorchamps ospita ledel Gran Premio del, quattordicesimo round del mondialedi F1 e ultimo appuntamento prima della sosta estiva. Q1 – La sessione vede il duo McLaren come favorito, con Max Verstappen che dovrà scontare una penalità di dieci posizioni sulladidopo aver sostituito l’ICE sulla propria monoposto. Al via delle, a Spa non piove, ma il tracciato risulta molto bagnato. I team decidono dunque di scendere in pista con la mescola intermedia. Con l’avanzare dei minuti, la pista subisce una grande evoluzione e i tempi continuano a migliorarsi. Quando sventola la bandiera a scacchi, Piastri è in cima alla classifica, mentre vengono eliminati i due piloti della Haas, Tsunoda – che domani partirà dal fondo -, Sargeant e poi Zhou.