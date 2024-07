L’agente di Osimhen potrebbe arrivare a Castel di Sangro c’entra il PSG I dettagli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 26 luglio 2024) Possibile svolta nel casoatteso adi. Il PSG resta sullo sfondo. Le ultime sul futuro dell’attaccante del Napoli.diatteso adiSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Roberto Calenda,di Victorpresto raggiungere il ritiro del Napoli. Il quotidiano ricorda: “Victor: adi, per il secondo ritiro di un’estate che probabilmente immaginava diversa. Mettiamola così: sospettava che avrebbe partecipato alla prima parte della preparazione a Dimaro ma ad un tratto, con il naso all’insù verso le Dolomiti, ha iniziato a credere nell’ipotesi di non partire per gli Appennini insieme con il gruppo. Sentiva il profumo di Parigi. E invece, dagli Appennini ai Pirenei è un racconto ancora tutto da scrivere.