La Fiorentina mette gli occhi su Cajuste | sondaggio per il centrocampista del Napoli

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLaglisu Jens. Secondo quanto riportato da Sky e confermato da Gianluca Di Marzio, i Viola hanno manifestato un interesse concreto per ilattualmente in forza al. Il giocatore francese, che sembra essere in uscita dal club partenopeo, potrebbe presto trovare una nuova destinazione a Firenze. Tuttavia, il principale obiettivo dei viola rimane Sandi Lovric, giocatore dell’Udinese. Il, che sta cercando di ridurre la rosa e ottimizzare le proprie risorse, ha espresso la volontà di cederea titolo definitivo. Questo tipo di operazione perrebbe al club di ottenere un ritorno economico immediato e di liberare uno spazio in squadra. Dall’altra parte, lapreferirebbe una formula meno impegnativa dal punto di vista finanziario, proponendo un prestito con diritto di riscatto.