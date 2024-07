Ascolti tv del 25 luglio Temptation Island gran finale | il trionfo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 26 luglio 2024)su Canale 5 non poteva che chiudere in bellezza. Filippo Bisciglia è riuscito persino a scalzare un mostro sacro come Alberto Angela. Rai 1 è stata costretta infatti a mandare in onda una sorta di ripiego, il film Un viaggio a quattro zampe. Infatti, per evitare lo scontro diretto trae Noos, la Rai ha preferito sospendere la trasmissione di Alberto Angela che non riusciva a sfondare neglie a riprogrammarlo per fine agosto, quando non ci sarà più il confronto con Bisciglia. Rete 4 rispolvera unde classico della cinematografia italiana, il film con Bud Spencer, Lo chiamavano Bulldozer, mentre su Rai 3 è andato in onda Il complicato mondo di Nathalie. Su Italia 1 il ritorno di Brad Pitt e Mélanie Laurent con Bastardi senza gloria. Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 25