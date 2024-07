Il tribunale che ’tutela’ il genio | Un’arma per le piccole imprese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) E’ operativo anche in Italia ilunico europeo dei Brevetti, alla divisione centrale di Milano: uno strumento essenziale per tutelare il ‘’ e la creatività che spesso caratterizza la fitta rete die medieitaliane. Uno strumento voluto dal Governo e che nei giorni scorsi è stato al centro di un incontro con il Ministro dellee del Made in Italy, Adolfo Urso. Un solo apuano presente, l’avvocato Daniele Biagini, presidente dell’Unione territoriale di Conflavoro Pmi Massa Carrara, che ha partecipato al fianco del presidente nazionale di Conflavoro, Roberto Capobianco, e del vicepresidente nazionale, Giuseppe Pullara. "Ilunificato dei Brevetti si rappresenta come la migliore tutela alla proprietà intellettuale dellee medie– sottolinea Biagini -.