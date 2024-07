F1 Ricciardo | Sfogo di Verstappen dettato dalla frustrazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) “Lodiin Ungheria? Ho sentito i team radio e dico che a volte è difficile perché in alcune gare siamo molto tranquilli e in altre frustrati. Le nostre azioni e sentimenti non sono sempre prevedibili. Credo che per lui ci sia stata, ma sono cose che succedono. Non è l’ideale durante la gara, ma tutti ci siamo passati. Io domenica scorsa ero frustrato, ma ho scelto il silenzio, per esempio. Però può cambiare di gara in gara e anche il gran caldo può incidere“. Queste le parole di Danielnella conferenza stampa di presentazione del GP del Belgio a Spa Francorchamps. F1,: “di” SportFace.