Dove si vedono le Olimpiadi di Parigi 2024 in TV?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dal 26 luglio e fino all’11 agostoospiterà i Giochi Olimpici estivi, la manifestazione sportiva più importante al mondo che coinvolgerà 10.500 atleti, impegnati in 34 discipline. Il binge watching televisivo, dunque, sarà quasi obbligatorio, per le e gli appassionati. Come capita da qualche anno a questa parte, però, non tutto sarà visibile in chiaro, ma le gare saranno suddivise tra diverse emittenti. In chiaro, sarà possibile assistere ai Giochi sulla Rai. Rai 2 diventa la rete olimpica, accompagnata da RaiSport, anche in HD. Saranno trasmesse un totale di 360 ore di diretta per tutta la durata dell’evento olimpico. Arricchite da dalle proposte streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2 e Rai Play Sport 3. Mentre a pagamento, l’offerta di Discovery + (canale anche su Prime Video) agli abbonati garantirà oltre 3.800 ore diretta.