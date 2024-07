Anche quest’anno pastasciutta antifascista! Faremo festa per tenere unita l’Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Non tutti sanno che il “rito” della, che da anni si celebra in centinaia di città italiane il 25 luglio, rinvia a un episodio avvenuto lo stesso giorno del 1943, il giorno della caduta di Mussolini. Per festeggiare l’evento, la numerosa famiglia Cervi decise di offrire un piatto dia tutti i cittadini di Campegine. Ci si procurò farina, burro e formaggio e preparata la pasta, fu portata in piazza. E fu. Nonostante la guerra ancora in corso. Nonostante tutto. Si rinnova laper rinnovare la memoria. Soprattutto. Lo fa l’Istituto Cervi, che figgia un luogo simbolo della memoria, la casa dei sette fratelli, delle sorelle, del padre Alcide, della madre Genoeffa Cocconi. Lo fa l’Anpi.