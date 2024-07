La settimana dell’altro mondo | ricordate il caso Oldsmar?

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 24 luglio 2024) DelCrowdstrike ho già parlato anche troppo, quindi passo ad altro. Molto spesso capita di perdersi il finale; leggiamo notizie anche clamorose la cui storia si ferma a metà o anche prima e non ci è dato sapere come è andata a finire. Nel 2021 su questa pagina parlavo del clamorosodi violazione dei sistemi deputati alla gestione dell’acqua potabile della cittadina diin Florida. All’epoca, secondo quanto denunciato dalle autorità locali, si era verificato un accesso abusivo al sistema di trattamento dell’acqua con manipolazione dei valori di soda caustica, aumentati di cento volte, rispetto alla normale quantità necessaria. A salvare la cittadina sarebbe stato l’intervento di un solerte impiegato che proprio in quel momento monitorava i valori.