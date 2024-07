Gigi Buffon raddoppia ecco il suo nuovo ruolo in Nazionale | stava per andarsene ma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Da capo delegazione dell'Italia a direttore sportivo.ha pensato all'addio dopo il fallimentare Europeo di Germania, ma dopo aver parlato col presidente federale Gabriele Gravina ha ricevuto una promozione di. Il 30 giugno scorso non riusciva ancora a spiegarsi come laavesse potuto sciogliersi a quel modo contro la Svizzera, senza reagire, senza orgoglio, senza sofferenza. Poi ha riflettuto bene e ora ha ricevuto questa promozione. Ha speso la sua esperienza parlando spesso ai giocatori, ha provato ad accendere gli animi e le vigilie con i ricordi della sua lunga militanza azzurra. Ma, tutto sommato, la maggior parte delle energie le ha spese a firmare autografi e a sorridere nei selfie. Senzapiù operativo, riporta la Gazzetta dello Sport, se ne sarebbe andato. I ruoli rappresentativi non erano da lui.