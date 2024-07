Benigno torna a punzecchiare Luxuria sotto una sua foto in bikini

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 24 luglio 2024) In Sardegna con la sua tournée teatrale, Vladimirsi è goduta un pomeriggio di relax nella splendida spiaggia di Mari Pintau a Cagliari. Un momento immortalato su Instagram con dueincon cui ha annunciato l’appuntamento serale in teatro. Fra i tanti commenti al post, purtroppo, anche uno di una nostra vecchia conoscenza: Francesco. Come ricordiamo,– nel corso dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi – ha più volte offesocon commenti transfobici e cattivi. Una serie di cattiverie a cui la conduttrice, in diretta televisiva, ha così risposto: “Io da amica ti voglio dare una raccomandazione. Cerca di andare a fondo alle ragioni della tua aggressività, farà bene a te e alla tua carriera“; aggiungendo di non volerlo denunciare proprio per non causargli dei problemi.